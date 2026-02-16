(Entrevista en LA DORREGO) “Es un gran apoyo político y un reconocimiento al trabajo colectivo”

La exconcejala de Unión por la Patria, Macarena Flores, será consejera suplente por la Sexta Sección Electoral del Partido Justicialista bonaerense, un nombramiento que definió como “un gran apoyo político” y un reconocimiento al trabajo colectivo que su espacio viene realizando desde hace años, incluso fuera de las estructuras formales del PJ local.

En diálogo con LA DORREGO, remarcó que su llegada a este ámbito provincial no es un logro individual sino el resultado de la militancia sostenida: “Como militante, nuestra esencia es seguir trabajando y acompañando, estemos o no en una función pública”. En ese sentido, destacó el respaldo de dirigentes de peso de la Sexta Sección, como el diputado Alejandro Dichiara y el intendente bahiense Federico Susbielles, a quienes agradeció por la confianza y el acompañamiento político.

Luego, resaltó la importancia de que el peronismo tenga representación en los espacios de toma de decisiones partidarias: “No sé si en algún momento hubo un representante del peronismo de nuestro espacio en un lugar así, y la verdad que es un gran apoyo político”. También señaló que este reconocimiento cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que su espacio mantiene diferencias políticas con el PJ local y no forma parte orgánica del mismo desde hace tiempo.

En relación a su paso por el Concejo Deliberante, Flores sostuvo que su trabajo y el del bloque que integró fue siempre colectivo, con fuerte impronta territorial y de gestión, especialmente en temas sensibles como el acceso a la vivienda. “La gente nos reconoce por trabajar con honestidad y esfuerzo, incluso personas que no son peronistas”, afirmó.

Sobre su nuevo rol como consejera suplente, explicó que implica formar parte de la estructura interna del partido y de los procesos de definición política y estratégica de cara al futuro. “Es un desafío grande, pero lo vamos a llevar adelante con la fuerza de la militancia”, aseguró.

Finalmente, ratificó su compromiso con el acompañamiento permanente a los actuales concejales y concejalas del espacio y con la construcción de un proyecto peronista local: “Me fui del Concejo diciendo que iba a seguir trabajando por el peronismo que quiero representar y que me represente. Vamos a seguir empujando para algún día ver un gobierno peronista en Dorrego”.

La nota, aquí:

16-02-26