(Entrevista en LA DORREGO) “El objetivo es tener un Dorrego más limpio y ordenado”

El nuevo director municipal de Servicios, Aldo Mazzarini, aseguró por LA DORREGO que asumir este cargo no le resulta una sorpresa, ya que su vínculo con el municipio viene de años atrás, trabajando en Vialidad.

“Conozco el terreno, las épocas han cambiado, pero el trabajo sigue siendo el mismo”. El cargo implica una responsabilidad amplia, que abarca desde la limpieza urbana hasta la atención de las escuelas rurales.

En el programa Ni más ni menos, el funcionario precisó que tiene bajo su supervisión a un equipo de más de 50 empleados distribuidos en distintas localidades del partido. Admitió que la recolección de residuos es una de las tareas más importantes y añadió que el servicio se realiza de noche para evitar trastornos al tránsito y ofrecer mayor seguridad a los trabajadores. No obstante, reconoció que hay ocasiones en las que los camiones no pasan por problemas mecánicos, algo que se busca resolver con rapidez.

El nuevo director valoró la experiencia de los empleados más antiguos, con quienes mantiene un diálogo constante. “Hay que escuchar la opinión de los que llevan años trabajando, porque su experiencia es valiosa para organizar mejor el trabajo”, reflexionó. Además, subrayó la colaboración de la población, que en general respeta las normas de recolección, aunque también mencionó que se enfrentan a algunos inconvenientes con el manejo de residuos como aceites usados, que dañan los contenedores.

Mazzarini señaló que la mayoría de los vecinos de Dorrego colaboran con el servicio de limpieza, pero también observa que existen excepciones. “El mayor problema son los residuos fuera de lugar, como escombros o ramas, que a veces no se notifican adecuadamente”, dijo. Además, aseguró que, para mejorar la eficiencia del servicio, están trabajando en la adquisición de nueva maquinaria, como una pala cargadora, y en reorganizar los recorridos de la barredora para garantizar la limpieza de la ciudad todos los días.

Uno de los mayores objetivos del flamante director es mejorar la limpieza y organización de la ciudad, con especial énfasis en la educación de los ciudadanos para evitar la acumulación de basura fuera de los horarios establecidos. Mencionó que el mejor elogio que ha recibido es cuando los visitantes del pueblo resaltan el estado de la plaza y las calles limpias.

Mazzarini admitió que este nuevo rol no es solo una cuestión administrativa, sino que también representa un compromiso con la comunidad. Reconoció que este trabajo es una tarea “full time”, con la constante supervisión del servicio, y la disposición a escuchar a la gente para mejorar cada día.

14-02-26