Domingo de carnavales en la ciudad

SE PRESENTARÁ LA MURGA DE LA ABUELA, DE PUNTA ALTA

Hoy domingo 15 de febrero se llevarán a cabo los festejos de carnaval en nuestra ciudad.

La jornada contará con la participación del Centro Municipal de Murga “Los Verdaderos Rebeldes” de Coronel Dorrego, quienes abrirán el espectáculo con su tradicional energía y talento. En esta edición, por primera vez, visitará Dorrrego la “La Murga de La Abuela”, de Punta Alta, compuesta por 120 integrantes. Cerrará la noche “La Denver”, banda de cumbia proveniente de la ciudad de Benito Juárez, que pondrá a bailar a todos los presentes.

La Municipalidad invita a instituciones y vecinos de los barrios y localidades del distrito a sumarse a esta fiesta popular con sus disfraces y a ser parte de un desfile que partirá desde la esquina de las avenidas Fuertes y Santagada.

La celebración dará inicio a las 20, con la conducción de Hugo Segurola. (15-02-26).

