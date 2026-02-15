Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Manchester junto al mar (2016)

Manchester junto al mar es una de las obras cinematográficas más aclamadas de los últimos años, celebrada por la crítica por su profunda exploración del dolor, la culpa, el duelo y las relaciones humanas. La película, dirigida y escrita por Kenneth Lonergan, fue definida por los críticos como una pieza narrativa maestramente contada, que combina con delicadeza tragedia y momentos de humor seco y realista, logrando un equilibrio poco común en el cine dramático moderno.

En agregadores de críticas la película obtuvo puntuaciones excepcionales, con una aprobación cercana al 96 % en Rotten Tomatoes y un Metascore de 96 en Metacritic, indicando “aclamación universal”. La crítica especializada elogió especialmente el guion y la dirección de Lonergan, así como la calidad de las interpretaciones, que aportan capas de autenticidad y profundidad emocional a una historia que podría haber sido melancólica o monótona en manos menos hábiles.

Los críticos destacaron la forma en que la película retrata el duelo no como una progresión lineal hacia la “sanación”, sino como un proceso imperfecto y profundamente humano donde los personajes siguen adelante sin olvidar, confrontando su pasado con honestidad. La representación de las emociones es descrita como honesta, realista y a menudo desgarradora, sin recurrir a fórmulas fáciles ni a resoluciones artificiales.

Varios análisis subrayan que la película no solo se apoya en escenas dramáticas intensas, sino también en momentos que reflejan la vida misma, donde el humor aparece de forma orgánica incluso en medio de la tristeza, lo que enriquece la experiencia narrativa y evita que la historia se convierta en un melodrama convencional.

Además, muchas reseñas señalaron que las escenas clave—como la interacción entre los protagonistas o momentos de confrontación emocional—son algunas de las más poderosas y memorables del cine del año, resaltando la habilidad de Lonergan para captar la complejidad de las relaciones humanas en situaciones extremas.

Elenco principal destacado:

Casey Affleck como Lee Chandler – la actuación que ancla la película, logrando una interpretación sobria y profundamente conmovedora que fue ampliamente elogiada por la crítica, ganando el Oscar a mejor actor protagónico.

Michelle Williams como Randi Chandler – su breve pero potente aparición ha sido descrita como una de las escenas más emotivas del film.

Lucas Hedges como Patrick – ofrece un retrato lleno de energía, conflicto interno y vulnerabilidad, complementando la interpretación de Affleck.

Kyle Chandler como Joe – el hermano fallecido cuya muerte desencadena la historia.

El éxito de Manchester junto al mar radica en su capacidad para presentar un retrato crudo y sincero del dolor y la resiliencia humana, con actuaciones tan realistas y bien construidas que dejaron una marca duradera tanto en críticos como en audiencias.

Se puede ver en HBO. (15-02-26).