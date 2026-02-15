Kapanga cerrará este lunes los carnavales en Monte Hermoso

En Monte Hermoso los carnavales se festejarán continúan hoy domingo y finalizarán mañana lunes en el cruce de la Costanera y la Peatonal Dorrego, con entrada libre y gratuita.

Hoy será el turno de Los Fantabulosikos, la banda bahiense de música para toda la familia, con el espectáculo que dará inicio a las 19 en Costanera y Peatonal Drago.

Más tarde, desde las 20, cerrará la segunda jornada Pecadora, también de Bahía, banda conformada por músicos y actores que tuvo varios pasos previos por escenarios montehermoseños.

Finalmente, mañana cerrará los shows la banda de rock quilmense Kapanga, uno de los máximos exponentes de la música nacional. (15-02-26).