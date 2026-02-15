Aceptables registros de lluvia en nuestra zona

Otra tormenta de verano pasó por la zona, con registros varios y con fuertes eventos para algunos puntos de la región, como ocurrió en zona de General San Martín (La Pampa), donde cayeron 120 milímetros y granizo, un evento muy puntual. Para el resto, hubo repartido, con registros de entre 20 y 50 mm, pero repitiendo el número en la semana, lo que deja mejores acumulados. Según especialistas, la atmósfera se irá desbloqueando para el mes de febrero, tras los meses de diciembre y enero, que casi no sumaron milimetros en toda la región.

Estos fueron algunos valores:

Saldungaray 32, La Adela 8, Orense 17, Jacinto Arauz 50, La Francisca (El Perdido) 23, Coronel Dorrego 30, Puan 44, Oriente 22, Copetonas 10, Las Oscuras 43, Coronel Suarez 26, Saavedra 24, Coronel Pringles 26, Paraje La Angelita 40, Lamadrid 28 (acumulados en la semana 50), Goyena 36, Ramón Santamarina 25, Felipe Sola 18, Arroyo Venado 5, Villa Iris 4, Ruta 78 (Ingreso Mte Hermoso) 20, Casbas 9, Curamalan 36, Sierra de la Ventana 36, Guamini 33, Darregueira 17, Ruta 3 (Rotonda Monte Hermoso) 30, Espartillar 23, Estación Gil 20, Tornquist 40, Colonia San Martin 35, San Miguel 35, Azopardo 44, Punta Alta 37, Bordenave 26, Necochea 22, Huanguelen 33, Cristiano Muerto 24, Estación Lumb 25, Cascallares 24, Paraje La Rosalia 56, Paraje Frapal 23, Calderon 5, Pigüe 35, Lartiguau 20, La Soberana 18, 17 de Agosto 37. (Con información de Infosudoeste). (15-02-26).