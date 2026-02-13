Un repaso random por el archivo / 26 de marzo de 2011: Maru Botana y Emanuel Ortega, en la 3era. Fiesta del Olivo

Así lo informó LA DORREGO el 26 de marzo de 2011:

La comuna dorreguense continúa abocada y ya tiene todo prácticamente preparado en lo que concierne a la organización de la III Fiesta del Olivo, que se realizará del 8 al 10 de abril próximos, con un programa que contiene varios atractivos.

Una de las atracciones –además de la presencia de la chef Maru Botana y del cantante Emanuel Ortega– será el concurso de platos Creando con el aceite de oliva, que para esta nueva edición tendrá algunas variantes, tal como confirmó Anahí Dumrauf, directora de Producción del municipio.

“El cupo de participantes estará limitado a 30 personas. Los interesados tienen que presentar la receta por escrito –en computadora o máquina de escribir– para que el maestro de ceremonias no tenga inconvenientes en leerla al público”, explicó la funcionaria.

“Para este año se resolvió que cada participante presente un solo plato, ya que en las dos ocasiones anteriores algunas concursantes presentaban, por ejemplo, un plato salado con ensalada o con una guarnición aparte, y los chefs nos sugirieron que se haga menos comida y un único plato por participante, dulce o salado”, agregó.

Dumrauf destacó que hay mucha expectativa para el próximo concurso ya que se anotaron 15 personas.

Asimismo, dijo que el resto del programa de la III Fiesta del Olivo responde a los lineamientos de las anteriores ediciones, con un programa muy variado.

“Nuestro intención es que el pueblo de Coronel Dorrego y de localidades vecinas vengan y participen del evento. Nuestro objetivo es que el público la pase bien, además de promocionar y promover esta actividad que tanta mano de obra brinda, especialmente en época de cosecha”, completó la directora de Producción.

Días y horarios

En las últimas horas el municipio dorreguense confirmó los horarios de las diferentes actividades que le darán vida a la celebración, que se resumen a continuación:

El viernes 8, en el salón principal del club Independiente, a las 9 se hará la inauguración oficial, con palabras del Presidente de la Cámara Olivícola Sur Oliva, ingeniero Ignacio Bottini, y del intendente municipal, doctor Fabián Zorzano.

Luego, desde las 10.15 habrá charlas técnicas y visitas a plantaciones.

El sábado, desde las 10.30, habrá un panel de cata, y a las 15.30 se realizará el concurso de platos. Desde las 17.30 actuará Barrilete Cósmico; y a las 18.30 se hará presentación de la chef internacional Maru Botana.

Luego, sobre las 19.30, habrá entrega de certificados de participación del concurso de platos Creando con el aceite de oliva.

Además, durante toda la jornada habrá exposición de stands relacionados a la olivicultura.

El domingo, en tanto, desde el mediodía habrá un almuerzo popular en el Club Independiente. A las 12.30 se escucharán las palabras del intendente municipal de Coronel Dorrego, Fabián Zorzano; y a las 14.15, entrega de premios del concurso de platos.

A las 15, actuará Palo Santo; y desde las 15.30 será el turno de la presentación de Emanuel Ortega.

Las sillas tienen un valor de 5 pesos y se venderán, desde el 1 de abril, en la sede de la Asociación Amigos del Hospital Municipal.

Una buena alternativa

Durante la celebración también se podrá visitar el circuito turístico Los Olivares. Para mayor información, dirigirse a la estancia El Carmen (02932) 155-07494; El Viejo Campamento (0291) 155-057067; o La Chingola (02932) 154-94647. (13-02-26).