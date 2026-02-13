Perdió una billetera con mil dólares y se la devolvieron

Un gesto de honestidad se vivió en Punta Alta luego de que un hombre recuperara su billetera con 1.000 dólares y 50.000 pesos, tras haberla extraviado en el Hospital Naval Puerto Belgrano (HNPB). El hecho fue relatado por el propio protagonista en los micrófonos de Radio Rosales, donde expresó su profundo agradecimiento a la persona que se la devolvió, cuya identidad aún desconoce.

Según contó, todo ocurrió cuando asistió al hospital para un turno en odontología. “Esto pasó cuando fui al Hospital Naval. Me puse a charlar con un suboficial y después entré al consultorio”, explicó.

Quince minutos más tarde, al salir de la consulta, se encontró con una sorpresa. “Cuando salí, el hombre me estaba esperando afuera con la billetera que se me había caído. Yo ni siquiera me había dado cuenta”, relató. El objeto había quedado en el bolsillo trasero del pantalón, sin que el damnificado advirtiera su pérdida.

“Tenía 50.000 pesos y 1.000 dólares, que había sacado de debajo del colchón para llevarlos al banco”, detalló el hombre.

“Mi idea es saber el nombre del señor que me la devolvió y poder contactarlo, porque en ese momento quedé sorprendido y no supe qué decir”, expresó. (Canal 7 de Bahía Blanca). (13-02-26).