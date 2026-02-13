(Entrevista en LA DORREGO) El Dúo Simbiosis se presentará este viernes 13 en el natatorio de El Perdido

El Dúo Simbiosis, integrado por Walter y Viviana, consolida su presencia en la región con una cartelera nutrida de presentaciones y nuevos proyectos musicales. Por ejemplo, hoy viernes 13, desde las 20, se presentará en el natatorio municipal de El Perdido, en una propuesta pensada para disfrutar luego de la pileta, con música bailable y un clima distendido para toda la familia. La actuación surge por invitación de Leandro Roth, a quien los músicos agradecen especialmente por seguir apostando a los artistas locales.

En diálogo con el programa El Expreso 1.470, que se emite los domingos, de 9 a 12, por LA DORREGO, los músicos explicaron que Simbiosis cuenta con un repertorio que combina cumbia, música melódica y folklore, al que permanentemente le van sumando nuevos temas. Ensayar no siempre resulta sencillo debido a la distancia entre ambos integrantes —Viviana reside en Oriente y Walter en Coronel Dorrego—, pero aun así mantienen una rutina constante de preparación, muchas veces de manera individual, para llegar de la mejor forma a cada show.

La agenda seguirá mañana sábado 14, Día de los Enamorados, en el balneario Reta, donde se presentarán en una marisquería , y seguirá el lunes 16, en el marco de los festejos de Carnaval, con una propuesta especial que incluirá karaoke, concursos y premios al mejor disfraz, buscando la participación activa del público. El dúo es habitué del lugar y destaca la calidez y el apoyo permanente de sus anfitriones.

En lo personal, Walter compartió recientemente unas vacaciones en San Martín de los Andes, donde recorrieron el Camino de los Siete Lagos y Villa La Angostura. Si bien disfrutó del paisaje y del encuentro con amistades, también observó con preocupación los efectos de los incendios en la Patagonia, la falta de lluvias y la notable baja en ríos y lagos.

De cara al futuro, el dúo prepara nuevas fechas, entre ellas una presentación en Oriente durante marzo, y mantiene conversaciones para una posible actuación en Dorrego. Además, siguen incorporando canciones al repertorio, con temas camperos y populares que invitan al baile, sin dejar de lado propuestas románticas para fechas especiales como San Valentín.

Finalmente, resaltaron la importancia de valorar y acompañar a los artistas locales al mencionar el esfuerzo que implica sostener un proyecto musical, desde los ensayos hasta la inversión en sonido y equipamiento.

Escuchá la nota:

