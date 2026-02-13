Monte Hermoso / Hasta $1.500.000 de multa por uso indebido de agua: ya hubo más de 450 advertencias

Luego de realizar más de 450 advertencias durante enero, el Municipio de Monte Hermoso continúa con controles y comenzó a aplicar multas por el uso indebido del agua corriente, en el marco de una política destinada a preservar el recurso hídrico ante la problemática regional de abastecimiento.

La Subsecretaría de Inspección del balneario informó que, durante el primer mes del año, se llevaron adelante avisos directos a vecinos y turistas, en una etapa preventiva enfocada en generar conciencia y promover cambios de hábitos. Esta instancia fue el paso previo a la aplicación de sanciones.

Ante la reiteración de conductas indebidas y la necesidad de garantizar el suministro, el Ejecutivo avanzó con la modificación del Código de Faltas. A partir de la reforma del artículo 71° de la Ordenanza 2684/19, se establecieron multas que van de 350 a 3.500 módulos, con montos que pueden llegar hasta $1.500.000.

El secretario de Gobierno, Ramiro Busca, explicó que el operativo es progresivo: “Venimos trabajando en el territorio, informando casa por casa, pero la problemática hídrica nos obliga a ser custodios estrictos de nuestro recurso; primero se le informa al vecino; si continúa haciendo mal uso se le deja un acta y si persiste se lo infracciona”.

Según detallaron desde el Municipio, los controles son permanentes y se desarrollan en distintos barrios, en diferentes turnos, con recorridas diarias de inspectores.

Busca remarcó que la política de cuidado del agua no es nueva: “Desde hace años el municipio viene poniendo el foco en el cambio de hábitos. El agua de red debe utilizarse para fines esenciales únicamente”.

Asimismo, advirtió que la situación excede el distrito. “La problemática del agua es común en todo el ámbito regional y nacional y en Monte en particular, a pesar de las inversiones realizadas exigimos, por el bien común, una administración responsable del acuífero local, sobre todo teniendo en cuenta que es un recurso agotable”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo indicaron que la finalidad es garantizar el abastecimiento para consumo básico, especialmente en temporada alta, cuando aumenta la demanda por la llegada de turistas. (Canal 7 de Bahía Blanca). (13-02-26).