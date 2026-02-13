La ciudad

Instalan luminarias led en un tramo de calle El Indio

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Obras Sanitarias y Alumbrado Público de la comuna informó esta mañana que está realizando el recambio de luminarias en calle El Indio, entre Presidente Perón y Avenida Santagada.

El trabajo consiste específicamente en la instalación de nuevas luminarias led de 150 watts con el objetivo de mejorar la iluminación de ese sector, optimizar el consumo energético, otorgar mayor vida útil del sistema y dotar de mayor seguridad a los vecinos y conductores.

También se indicó desde esa área del municipio que “la decisión del gobierno es la de continuar realizando tareas para optimizar el alumbrado público y de esa manera mejorar la calidad del servicio”. (13-02-26).

