Trasladaban 150 tortugas y 100 loros en la carga de un camión

Personal del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela, desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 34, en Santa Fe, detuvo la marcha de un camión con semirremolque proveniente de la provincia de Tucumán que llevaba tortugas y loros escondidos en su cargamento.

En el marco de la Ley 22.421 de “Conservación de la Fauna”, los gendarmes pusieron a resguardo a los reptiles terrestres de distintos tamaños y a las aves que tenían como destino Buenos Aires, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la inspección del rodado, los gendarmes observaron que en el interior de la cabina había cajas con animales silvestres, lo cual obligó a una inspección más minuciosa.

De esa manera, los uniformados hallaron un total de diecisiete bultos conformados por cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera, donde se encontraban las tortugas adultas encimadas unas sobre otras. En total se contabilizaron 150 tortugas terrestres y 100 loros.

En la causa intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela. (13-02-26).

