Un camión protagonizó un espectacular choque contra un puente cerca de Cabildo

Un accidente de tránsito se produjo este jueves alrededor de las 12.40 en la Ruta 51, a la altura de los Siete Puentes, cuando un camión con acoplado terminó impactando contra las barandas de uno de los puentes del sector.

Según señaló el conductor del transporte, la maniobra se originó luego de que una camioneta Renault Kangoo frenara bruscamente delante suyo. El camión habría colisionado en la parte trasera al utilitario y, posteriormente, se cruzó de carril, finalizando su recorrido contra la estructura del puente.

Cuando llegaron los servidores públicos, la camioneta ya se había retirado del lugar

Como consecuencia del impacto, parte del cereal que transportaba el acoplado quedó desparramado sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante aproximadamente dos horas, hasta que se concretaron las tareas de remoción y limpieza.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Cabildo, personal de la ambulancia SIEmPRE, Defensa Civil y autoridades de la jurisdicción Cabildo.

Según se informó, ambos conductores resultaron ilesos. (Fuente y foto La Nueva.). (12-02-26).