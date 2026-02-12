La ciudad

Esta tarde se realizará un certamen de sapo en el polideportivo municipal

Hoy jueves 12 de febrero, a las 18,30 en el polideportivo municipal, se realizará un torneo de sapo, destinado a categorías femenina y masculina mayores de 50 años.

“Organizado por la Dirección de Deportes, el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de participación, recreación y encuentro para personas adultas, poniendo en valor prácticas que forman parte de nuestra identidad”, destacó el municipio.

El torneo será de inscripción libre y gratuita.

Se entregarán copas a quienes obtengan el primer y segundo puesto, y medallas para el tercer lugar en cada categoría. (12-02-26).

 

