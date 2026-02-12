Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad lanzan nuevo sistema de adhesión con débito automático

Los Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego informaron que, a partir de un nuevo convenio firmado con Banco Provincia, quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante débito automático, un sistema que permitirá realizar los aportes de manera más fácil, rápida y segura.

Desde la entidad indicaron que este mecanismo busca facilitar la adhesión de socios y fortalecer el acompañamiento de la comunidad, cuyo aporte resulta fundamental para sostener el funcionamiento del cuartel, la capacitación permanente del personal y el mantenimiento del equipamiento.

Las personas interesadas en sumarse deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 2921 424617 con la siguiente información: CBU, CUIT / CUIL

Plan elegido

os planes disponibles son:

Plan Oro: $10.000

Plan Plata: $5.000

Plan Bronce: $3.000

Cada contribución permite continuar garantizando la respuesta ante emergencias y el servicio que los Bomberos Voluntarios brindan a toda la comunidad. (12-02-26).