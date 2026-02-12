La ciudad

Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad lanzan nuevo sistema de adhesión con débito automático

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Los Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego informaron que, a partir de un nuevo convenio firmado con Banco Provincia, quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante débito automático, un sistema que permitirá realizar los aportes de manera más fácil, rápida y segura.

Desde la entidad indicaron que este mecanismo busca facilitar la adhesión de socios y fortalecer el acompañamiento de la comunidad, cuyo aporte resulta fundamental para sostener el funcionamiento del cuartel, la capacitación permanente del personal y el mantenimiento del equipamiento.

Las personas interesadas en sumarse deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 2921 424617 con la siguiente información: CBU, CUIT / CUIL

Plan elegido

os planes disponibles son:
Plan Oro: $10.000
Plan Plata: $5.000
Plan Bronce: $3.000

Cada contribución permite continuar garantizando la respuesta ante emergencias y el servicio que los Bomberos Voluntarios brindan a toda la comunidad. (12-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Esta tarde se realizará un certamen de sapo en el polideportivo municipal

Un repaso random por nuestro archivo / 15 de mayo de 2009: inauguraban las nuevas obras del geriátrico local

La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad vive su segunda temporada

Convocan a profesionales para integrar listas de peritos del Juzgado de Paz local

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior