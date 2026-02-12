Una vecina alertó sobre el Síndrome Urémico Hemolítico tras la internación de su hija en Bahía Blanca

La vecina Bri Juárez compartió públicamente la difícil situación que atravesó su hija Valen, con el objetivo de generar conciencia sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave que afecta principalmente a niños pequeños y que puede tener múltiples vías de contagio.

Según relató, el viernes 30 de enero la niña comenzó con un cuadro de diarrea que, en un primer momento, no parecía revestir gravedad. Sin embargo, al día siguiente su estado general empeoró: se mostraba decaída, permanecía dormida la mayor parte del tiempo y las deposiciones eran cada vez más frecuentes.

Ante esta situación, decidieron llevarla a la unidad sanitaria de El Perdido, desde donde fue derivada a la guardia del Hospital de Coronel Dorrego. Allí les indicaron la administración de sales de rehidratación y medicación para controlar los vómitos. No obstante, esa misma noche el cuadro se agravó: los cambios de pañal eran constantes, aproximadamente cada 15 minutos, hasta que en uno de ellos detectaron la presencia de sangre.

Inmediatamente regresaron a la unidad sanitaria y nuevamente fueron trasladados a Coronel Dorrego. Según la familia, permanecieron toda la noche sin definiciones concretas debido a la ausencia de pediatra de guardia.

El domingo por la mañana, ante la persistencia del cuadro y sin un diagnóstico preciso, la niña fue derivada al Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca. Allí, en menos de una hora, le realizaron estudios completos, tomaron muestras de materia fecal y decidieron su internación preventiva hasta obtener los resultados. Valen ingresó con un cuadro de deshidratación y fue estabilizada con suero, permaneciendo bajo controles constantes.

El martes 3 de febrero llegó el diagnóstico: Síndrome Urémico Hemolítico, causado por la bacteria Escherichia coli.

A partir de ese momento, los profesionales comenzaron a investigar las posibles fuentes de contagio. Consultaron a la familia sobre el consumo de carne picada o embutidos, alimentos comúnmente asociados a esta bacteria, aunque los padres aseguraron que la niña no consumía esos productos. También se indagó sobre la asistencia a colonias o piletas públicas. La familia confirmó que Valen concurría a la pileta municipal de El Perdido.

Ante esa información, el hospital gestionó la toma de muestras tanto del agua de la pileta como de la planta de ósmosis de donde la niña ocasionalmente consumía agua. Sin embargo, según indicaron, el agua de la pileta ya había sido renovada al momento de la inspección.

Juárez remarcó que uno de los objetivos de hacer pública la experiencia es advertir que el SUH no se transmite únicamente por el consumo de carne picada mal cocida. También puede contraerse por frutas y verduras mal lavadas, por contacto con materia fecal de ganado —principal reservorio de la bacteria— o en piletas públicas si existe contaminación, incluso por personas asintomáticas.

“Muchas veces se piensa que esta enfermedad es causada solamente por la carne picada, y no es así. Hay varias formas de contagio y es importante que todos lo sepamos”, expresó.

Finalmente, la madre agradeció especialmente al equipo médico del Hospital Penna, destacando el trabajo de los especialistas en nefrología. Gracias a la rápida intervención y al tratamiento recibido, Valen evolucionó favorablemente y pudo regresar a su hogar, donde continúa con los cuidados correspondientes.

“Evolucionó tan rápido que ni los doctores podían creerlo”, señaló con emoción, reconociendo también el acompañamiento espiritual que los sostuvo durante esos días de angustia.

Si bien aún no se pudo determinar con certeza cómo ingresó la bacteria en el organismo de la niña, Juárez decidió compartir su experiencia para que otros padres extremen las medidas de prevención y estén atentos ante los primeros síntomas. (12-02-26).