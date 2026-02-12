15 equipos jugarían el torneo de menores de la Liga

El martes 10 de febrero se llevó a cabo una reunión informativa sobre el fútbol menor e infantil organizada por la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, con la participación de representantes de distintas instituciones de la región.

De acuerdo a lo conversado, serían 15 los clubes que participarían del próximo torneo: Independiente de Coronel Dorrego, Ferroviario, Villa Rosa, San Martín, Atlético Monte Hermoso, Suteryh, Atlético Ventana, Porteño, Progreso, Unión Santamarina y los cinco clubes de Coronel Pringles: Independiente, Alumni, Almaceneros, Club de Pelota y Divisorio.

Uno de los puntos centrales fue la confirmación de las categorías en las que competirá cada institución, aspecto que aún no está oficialmente definido en todos los casos. Hasta el momento, Atlético Monte Hermoso, Suteryh, Independiente, Ferroviario y Villa Rosa participarían en todas las divisiones. En tanto, Unión Santamarina lo haría en Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 15; Atlético Ventana competiría en Sub 10, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17; Divisorio en Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17; mientras que Porteño tiene en duda su participación en Sub 17, aunque estaría presente en el resto de las categorías. Progreso debe confirmar oficialmente las divisiones en las que competirá.

Por su parte, San Martín y los clubes pringlenses Alumni, Independiente, Almaceneros y Club de Pelota no estuvieron presentes en la reunión, por lo que aún no se cuenta con información oficial sobre su participación en las distintas categorías.

En relación al formato del certamen, también se expusieron distintas propuestas. Atlético Monte Hermoso planteó la posibilidad de disputar un torneo a dos ruedas, todos contra todos, con una liguilla final. Ferroviario presentó un proyecto alternativo, mientras que otros clubes propusieron la organización de un campeonato dividido por zonas.

Además, durante el encuentro se abordaron temas vinculados al arancel arbitral y a la organización del fútbol femenino Sub 15, aspectos que continuarán siendo analizados en futuras reuniones.

Desde la Liga indicaron que en los próximos días podrían confirmarse oficialmente las categorías y el formato definitivo del torneo. (12-02-26).