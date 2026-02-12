La Región

Marisol vivirá este sábado su primera noche de astroturismo en el mirador del Quequén Salado

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Mañana sábado 14 de febrero, a las 21, el mirador del río Quequén Salado será el escenario de la primera experiencia de astroturismo en Marisol, una actividad abierta a toda la familia que promete mostrar el universo de una manera diferente.

Con telescopios especiales y el acompañamiento del Centro de Observaciones Astronómicas de Monte Hermoso (COAMH), los participantes podrán observar constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Será una oportunidad única para descubrir detalles del cielo nocturno que normalmente pasan desapercibidos a simple vista.

La propuesta es organizada conjuntamente por la Dirección de Producción y Turismo del Municipio de Coronel Dorrego y el COAMH.

Para participar es necesario inscribirse previamente, ya que los cupos son limitados y esto permite garantizar una mejor experiencia para todos. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo de Marisol o a través de un enlace.

Cabe aclarar que la actividad está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que su realización será confirmada según el estado del tiempo de esa noche.

El punto de encuentro será en calle Uruguay, donde se encuentra el mirador del río Quequén Salado. (12-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

“Una cola de tornado”: Chalde se refirió a la tormenta en El Perdido

Guardavidas de Pehuen Co rescataron a un kayakista que estaba a la deriva

Juan Chalde se reunirá esta mañana con vecinos de Marisol

Plazo final de inscripción para la compra de terrenos en El Perdido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior