Marisol vivirá este sábado su primera noche de astroturismo en el mirador del Quequén Salado

Mañana sábado 14 de febrero, a las 21, el mirador del río Quequén Salado será el escenario de la primera experiencia de astroturismo en Marisol, una actividad abierta a toda la familia que promete mostrar el universo de una manera diferente.

Con telescopios especiales y el acompañamiento del Centro de Observaciones Astronómicas de Monte Hermoso (COAMH), los participantes podrán observar constelaciones, estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Será una oportunidad única para descubrir detalles del cielo nocturno que normalmente pasan desapercibidos a simple vista.

La propuesta es organizada conjuntamente por la Dirección de Producción y Turismo del Municipio de Coronel Dorrego y el COAMH.

Para participar es necesario inscribirse previamente, ya que los cupos son limitados y esto permite garantizar una mejor experiencia para todos. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo de Marisol o a través de un enlace.

Cabe aclarar que la actividad está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que su realización será confirmada según el estado del tiempo de esa noche.

El punto de encuentro será en calle Uruguay, donde se encuentra el mirador del río Quequén Salado. (12-02-26).