Un repaso random por nuestro archivo / 15 de mayo de 2009: inauguraban las nuevas obras del geriátrico local

Así lo informó LA DORREGO el 15 de mayo de 2009:

Quedaron inauguradas ayer las nuevas instalaciones del Geriátrico Municipal que funciona en la parte posterior del Hospital “Eva Perón”.

“Es una alegría mejorar la calidad de los últimos años de vida de muchos abuelos del Distrito”, dijo el Intendente Fabián Zorzano, que además explicó que “la obra tuvo un costo de $180.000”.

“Se trata de la tercera y última etapa de un proyecto hecho realidad que incluye la construcción de un consultorio, una enfermería, un depósito, un baño general para aseo y una sala de kinesiología”, describó el jefe comunal. (12-02-26).