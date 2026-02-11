Un repaso random por nuestro arhivo / 8 de julio de 2009: por la Gripe A, autorizaban al intendente a decretar el cierre de confiterías y boliches

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 8 de julio de 2009:

El intendente municipal Fabián Zorzano fue autorizado por al Concejo Deliberante a adoptar medidas preventivas de cierre cese de actividades por el plazo que en cada caso se determine de los lugares de esparcimiento cerrados con sostenida concurrencia de público a raíz de la epidemia de Gripe A que afecta a todo el país.

Además, el cuerpo legislativo también facultó al Departamento Ejecutivo a tomar determinaciones –teniendo en cuenta el riesgo que en cada caso corresponda- con relación a locales o entidades donde se realicen actividades comerciales, sociales o deportivas en dependencias cerradas con permanencia de personas, a adoptar medidas teniendo en cuenta el riesgo que en cada caso corresponda.

El Concejo recomendó a la población evitar reuniones de personas y la asistencia a los lugares de riesgo citados.

Por último, le concedió al jefe comunal la facultad de disponer la clausura inmediata y preventiva de los establecimientos que no cumplan con las disposiciones emanadas del Departamento Ejecutivo.

Si bien no figura en sus argumentos, esta normativa se sancionó para que los comercios involucrados acaten la decisión, ya que el viernes pasado, el municipio dorreguense había anunciado que a partir de esta noche y por 72 horas debían cerrar los boliches bailables, pubs y confiterías del distrito, pero la mayoría de los locales de este rubro abrieron sus puertas.

“Necesitábamos contar con normas que permitan al Departamento Ejecutivo disponer medidas tendientes a hacer efectivas las resoluciones a adoptar, vinculadas a la Gripe A (H1N1), en lo que está involucrado el comercio e instituciones del sector privado”, dijo el contador Juan Carlos Chalde, titular del cuerpo deliberativo.

“Es necesaria la adopción de medidas preventivas, conforme la evolución del estado sanitario del distrito, bajo control de la Comisión de Enfermedades Respiratorias, que fue creada el pasado 6 de mayo”, recordó el edil.

Por tal motivo, dijo que resulta conveniente contar con la normativa que permita hacer efectivas las resoluciones dispuestas, en particular cuando está involucrado el comercio e instituciones del sector privado.

“Hasta la fecha no se tomaron medidas provinciales o nacionales aplicables a los municipios, por lo que esta ordenanza se impone sin perjuicio de lo que se pueda disponer en dichos niveles de gobierno”, concluyó Chalde.

La mayoría abrió sus locales

Consultado sobre la decisión de los propietarios de los lugares de esparcimiento nocturno que no cerraron el pasado fin de semana, el director de Gobierno municipal, profesor Fabián Barda, aclaró que la responsabilidad del municipio había sido comunicar a los dueños de los comercios que lo más conveniente era la suspensión de actividades como medida preventiva frente al virus de la Gripe A.

“El poder de policía de la municipalidad está acotado y en otros distrito la decisión se acordó entre el intendente y los comerciantes; (sumarse al pedido) corría por la responsabilidad de cada uno (porque) era un día por más salud y en beneficio a futuro”, reflexionó el funcionario.”El viernes, la Comisión de Enfermedades Respiratorias había aconsejado al intendente Zorzano profundizar las medidas de prevención, entre ellas el cierre de los lugares donde hay concentración masiva de chicos y, en ese sentido, se dispuso que no haya actividades en los lugares nocturnos”, explicó.

Finalmente, sostuvo que la suspensión de la obra La jaula de las locas y la realización del recital de Los Rancheros corrió por cuenta de las empresas que contrataron el Teatro Municipal para ambas presentaciones. (11-02-26).