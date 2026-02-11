Juan Chalde se reunirá esta mañana con vecinos de Marisol

El intendente Juan Chalde convocó a la Junta Vecinal y a vecinos de Marisol a una reunión para hoy miércoles 11, a las 11, en el garage de la subdelegación municipal.

“El motivo del encuentro es para informar sobre los trabajos realizados en la villa durante el transcurso de la presente temporada estival y otros aspectos vinculados con el Estado municipal”, anunció el gobierno municipal.

“Desde el Ejecutivo comunal están confiados en la participación de los habitantes del balneario dorreguense atendiendo a la importancia de los temas que se tratarán”, completó. (11-02-26).