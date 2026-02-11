(Entrevista en LA DORREGO) “Todo lo que se hace es con el aporte del socio y pensando en más servicios”

Fernando Barabucci, flamante secretario general de la Sociedad de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, repasó por LA DORREGO la intensa actividad de la entidad y los desafíos de la nueva gestión. Con más de diez años de trabajo previo dentro de la comisión, destacó el crecimiento institucional sostenido gracias al aporte de los socios y al compromiso de las conducciones anteriores.

Durante la entrevista, Barabucci subrayó la importancia del predio recreativo, especialmente en la temporada de verano. La pileta funciona de lunes a lunes y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. “Enero fue muy bueno. Siempre es el mes de mayor concurrencia por las altas temperaturas y las vacaciones”, señaló. Luego, admitió que en febrero la asistencia suele disminuir por el inicio de las actividades escolares y laborales.

El predio también fue sede de las escuelas de verano del CEF durante enero y, actualmente, aloja actividades para adultos mayores en conjunto con el municipio. Además, se destacan los valores accesibles tanto para socios como para particulares, con opciones de pago diario, quincenal o mensual, y la posibilidad de realizar la revisión médica en el lugar el mismo día.

Otro de los puntos fuertes es el salón de fiestas del predio, que cuenta con una alta demanda durante todo el año. “Tenemos reservas incluso para enero de 2027”, afirmó Barabucci. En este sentido, mencionó que aún quedan fechas disponibles, pero que el nivel de consultas es constante. Los eventos más frecuentes son cumpleaños de 15, seguidos por otras celebraciones sociales.

A esto se suma el alquiler de quinchos, muy utilizado en verano por familias y grupos que combinan la pileta con reuniones sociales. Además, la comisión proyecta la construcción de un salón intermedio para 60 o 70 personas. “Tenemos el proyecto y los materiales comprados, pero estamos esperando definiciones por el tema de la reforma laboral antes de avanzar”, explicó.

En cuanto a la sede histórica de calle Costa, el dirigente mercantil detalló la ampliación de servicios de salud, con cinco consultorios en funcionamiento. Allí, atienden profesionales de kinesiología, odontología, ginecología, dermatología, oftalmología, nutrición y pedicuría, con tarifas diferenciadas para socios y particulares. “Siempre priorizamos al socio, que es quien sostiene la institución”, remarcó.

También confirmó que ya están comprados los útiles escolares y que los combos se lanzarán a fines de febrero. A lo largo del año, la entidad mantiene beneficios como sorteos en fechas especiales, descuentos en hoteles de distintas provincias y estadías gratuitas para socios en casos de bodas de plata u oro.

Finalmente, Barabucci destacó el acompañamiento de la conducción saliente y el apoyo familiar para asumir el cargo. “Es un desafío personal que requiere mucho tiempo, pero con una transición ordenada y el respaldo de la familia se hace más llevadero”, concluyó.

Escuchá la nota:

11-02-26