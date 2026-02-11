Las 24: sigue la polémica por la descalificación de un pescador bahiense

Continúa la polémica por la descalificación del pescador bahiense Fabián Espíndola en el concurso Las 24 Horas de la Corvina Negra desarrollado el fin de semana pasado en el distrito de Tres Arroyos.

Espíndola había presentado una pieza de 2,5 kilos que le permitía lograr el segundo puesto y ganar una camioneta Toyota Hilux 4×2 pero el Club de Cazadores accedió a un video donde remarca que el concursante utilizó un “gorro” (red de pesca) para conseguir el ejemplar, lo cual está fuera del reglamento.

Sin embargo, el bahiense no quedó conforme con la decisión y en sus redes sociales dijo que la decisión era “una vergüenza”.

El vicepresidente de Cazadores, Horacio Pesalaccia, en diálogo con el diario tresarroyense “La Voz del Pueblo” sostuvo que la corvina de 2,561 kilogramos capturada en la zona de la Zaranda había sido extraída del agua con ayuda y utilizando una red.

El dirigente de Cazadores también señaló que la viralización de la noticia le dio una magnitud atípica al caso ya que, según recordó, en el pasado hubo otros episodios de participantes que perdieron el primer premio por infringir otras normas del reglamento.

“Cuando una persona se inscribe le damos un reglamento. Todos lo tienen. En él se especifica la obligatoriedad de usar pulsera, la oblea de la caña, los peces que están habilitados a sacar y los que no y demás. Entre todas las cosas también dice qué ayuda pueden recibir para extraer una pieza del mar. En ese sentido, pueden recibir ayuda para ‘bicherear’ la pieza”, dijo Pesalaccia al referirse a la acción de sacar un pescado del agua valiéndose de una herramienta extra con forma de gancho o anzuelo.

Según planteó, la prueba de la irregularidad surge de un video en el que se ve el momento en que se utiliza un elemento popularmente denominado “gorro” para sacar la pieza, al que acceden a raíz de una denuncia presentada por otro competidor que vio todo en las imágenes que circularon en redes sociales durante la madrugada del domingo.

“Dos horas antes de que termine el concurso recibimos una denuncia de un participante con un video. Se hace un acta notarial de esa denuncia, se constata la veracidad de ese video, se hace un acta con la persona que filmó el video con testigos, y en el video se ve claramente que están sacando la corvina de las piedras con una red”, agregó el directivo.

“Eso el reglamento no lo contempla y, desgraciadamente, tuvimos que descalificar a la pieza. No al concursante, sino a la pieza que se retira de una situación que no está permitida”, aclaró.

La denuncia, añadió, fue presentada por una persona a la cual no identificó pero era uno de los concursantes que venía por detrás y aspiraba también a los premios.

De todas formas, Pesalaccia subrayó: “En ningún momento pensamos en la mala fe del participante, para nada. La pieza fue descalificada porque después de comprobar que todas las pruebas que teníamos eran reales, vimos que estaba sacada por una red, algo que no está permitido. Lo que estaba descalificado era la corvina, si él posteriormente volvía al concurso y sacaba otro pescado más grande, tranquilamente podía ser reconocido como válido”.

Finalmente el campeón fue el tresarroyense Leandro Gabriel Gago, quien con su corvina negra de 2,853 kg obtenida a la 01:26 en la zona de Zaranda, se adjudicó el premio principal, una Toyota Hilux 4×4.

Lo escoltó Martin Fauret, de Benito Juárez, con un ejemplar de 2,486 kg a las 02:30 en el sector de 2° Salto y Medio. El podio lo completó Martin Testa, de Balcarce, con una pieza de 2,323 kg capturada a las 18:55 en la zona de Virgencita.

Participaron alrededor de 5.700 competidores. (Fuente La Nueva.). (11-02-26).