Guardavidas de Pehuen Co rescataron a un kayakista que estaba a la deriva

Con la ayuda de un vecino, a quien convocaron para colaborar con un bote semirrígido, los guardavidas de Pehuen Co rescataron este martes a un hombre de 42 años que había quedado a la deriva con su kayak, a unos 1.200 metros de la costa.

El turista, identificado como Juan Gabriel Galván Pucheta (42), domiciliado en Capital Federal, quedó a la deriva tras perder uno de los remos de la embarcación. Desde su teléfono celular logró comunicarse con su hermano, a quien le pidió ayuda.

Los guardavidas tomaron conocimiento de la situación a través del familiar alrededor de las 13.15. A partir de ese momento comenzaron a gestionar una embarcación para concretar el rescate, ya que no cuentan con un vehículo acuático propio y la Prefectura Naval Argentina no tiene presencia en Pehuen Co.

Fue así como contactaron a Vicente Lavegorra, encargado del Complejo Turístico de La Pampa, quien ha colaborado con el cuerpo de guardavidas en reiteradas oportunidades a lo largo de los años.

Lavegorra arribó con su bote semirrígido. Los guardavidas liberaron la zona de la bajada de Malvinas y desde allí ingresaron al mar para rescatar al kayakista.

El operativo concluyó cerca de las 14, con el hombre en buen estado de salud y su embarcación sin daños, gracias al trabajo coordinado de los guardavidas rosaleños y al aporte solidario del vecino. (Fuente y foto El Rosalenio). (11-02-26).