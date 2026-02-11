Convocan a profesionales para integrar listas de peritos del Juzgado de Paz local

El Juzgado de Paz Letrado de Coronel Dorrego informó que se encuentra abierta la inscripción para profesionales interesados en integrar el listado de Peritos Auxiliares de la Justicia correspondiente al año 2026.

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 15 de marzo de 2026 y tiene como finalidad conformar las listas para las “Designaciones de Oficio de Profesionales Auxiliares de la Justicia”, conforme lo establece el Artículo 3° y concordantes del Acuerdo N° 1888 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las disciplinas requeridas se encuentran, a modo ilustrativo: trabajadores sociales, contadores públicos, ingenieros agrónomos, escribanos, psicólogos, médicos, entre otras especialidades. El listado completo de profesiones habilitadas podrá consultarse directamente en la sede judicial.

Las personas interesadas podrán solicitar mayor información en el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Dorrego, ubicado en calle Presidente Perón 920, o comunicarse telefónicamente al (02921) 453566. (11-02-26).