La ciudad

Convocan a profesionales para integrar listas de peritos del Juzgado de Paz local

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO GOOGLE

El Juzgado de Paz Letrado de Coronel Dorrego informó que se encuentra abierta la inscripción para profesionales interesados en integrar el listado de Peritos Auxiliares de la Justicia correspondiente al año 2026.

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 15 de marzo de 2026 y tiene como finalidad conformar las listas para las “Designaciones de Oficio de Profesionales Auxiliares de la Justicia”, conforme lo establece el Artículo 3° y concordantes del Acuerdo N° 1888 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las disciplinas requeridas se encuentran, a modo ilustrativo: trabajadores sociales, contadores públicos, ingenieros agrónomos, escribanos, psicólogos, médicos, entre otras especialidades. El listado completo de profesiones habilitadas podrá consultarse directamente en la sede judicial.

Las personas interesadas podrán solicitar mayor información en el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Dorrego, ubicado en calle Presidente Perón 920, o comunicarse telefónicamente al (02921) 453566. (11-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad vive su segunda temporada

(Entrevista en LA DORREGO) “Todo lo que se hace es con el aporte del socio y pensando en más servicios”

Un repaso random por nuestro arhivo / 8 de julio de 2009: por la Gripe A, autorizaban al intendente a decretar el cierre de confiterías y boliches

Avanza la organización de la Fiesta Provincial del Olivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior