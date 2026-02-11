“Una cola de tornado”: Chalde se refirió a la tormenta en El Perdido

El fuerte temporal de viento y lluvia afectó en las últimas horas a la localidad de El Perdido provocó importantes daños, principalmente en viviendas. El intendente Juan Chalde se trasladó al lugar para evaluar la situación y confirmó que no hubo personas heridas.

“Estoy recorriendo para ver los efectos que causó el temporal. Fue muy fuerte, probablemente haya sido una cola de tornado por la violencia del fenómeno”, señaló el jefe comunal a La Brújula 24. Según detalló, se registraron caídas de ramas y daños de consideración en tres viviendas que sufrieron la voladura total o parcial de sus techos.

Chalde precisó que además hay otros cuatro domicilios con consecuencias menores. “Se produjeron caídas de ramas, pero las consecuencias más graves fueron en tres viviendas con voladura de techos. Actuaremos de forma inmediata para solucionar la situación”, explicó.

Luego, destacó que, pese a la violencia del fenómeno, no hubo víctimas. “Como las chapas volaron pudieron causar daños personales gracias a Dios no sucedió, las familias están bien. Los daños materiales requieren soluciones rapidísimas porque si vuelve a llover se pueden inundar las casas”, advirtió.

En ese marco, indicó que el municipio trabajará con recursos propios y gestionará apoyo provincial. “Podremos salir adelante con fondos municipales y el aporte de la Provincia, necesitamos chapas, tirantes y clavadores para proporcionarle a los damnificados”, sostuvo. (11-02-26).