La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad vive su segunda temporada

La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad inició su segunda temporada en nuestra ciudad. La propuesta ofrece actividades recreativas, deportivas y sociales.

La apertura oficial de la temporada 2026 se realizó el martes 10 en el predio de la Sociedad de Empleados de Comercio. La iniciativa está organizada por el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, en el marco de un convenio entre el Municipio y la Sociedad de Empleados de Comercio.

Participaron del acto el intendente Juan Carlos Chalde; el secretario general de la Sociedad de Empleados de Comercio, Fernando Barabucci; la secretaria de Gobierno, Laura Dumrauf; el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll; la referente del Área, Andrea Lupani; el equipo técnico y las personas que asisten a la colonia.

Durante el acto, el intendente destacó la continuidad del programa y el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas. También señaló la importancia de sostener espacios de encuentro para personas mayores y personas con discapacidad.

La colonia está destinada a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad mayores de 18 años. El programa incluye recreación, deportes adaptados, croquet, tejo, baile, caminatas, actividades acuáticas, arteterapia y charlas sobre salud.

En esta edición, la temática central será el carnaval. Las personas que participan de la colonia formarán parte de las actividades previstas en la localidad en el marco de esa celebración.

Desde el Municipio informaron que la propuesta continuará durante la temporada de verano y que se prevé su realización en los próximos años. (11-02-26).