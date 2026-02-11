La ciudad

La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad vive su segunda temporada

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La colonia de verano para personas mayores y con discapacidad inició su segunda temporada en nuestra ciudad. La propuesta ofrece actividades recreativas, deportivas y sociales.

La apertura oficial de la temporada 2026 se realizó el martes 10 en el predio de la Sociedad de Empleados de Comercio. La iniciativa está organizada por el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, en el marco de un convenio entre el Municipio y la Sociedad de Empleados de Comercio.

Participaron del acto el intendente Juan Carlos Chalde; el secretario general de la Sociedad de Empleados de Comercio, Fernando Barabucci; la secretaria de Gobierno, Laura Dumrauf; el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll; la referente del Área, Andrea Lupani; el equipo técnico y las personas que asisten a la colonia.

Durante el acto, el intendente destacó la continuidad del programa y el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas. También señaló la importancia de sostener espacios de encuentro para personas mayores y personas con discapacidad.

La colonia está destinada a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad mayores de 18 años. El programa incluye recreación, deportes adaptados, croquet, tejo, baile, caminatas, actividades acuáticas, arteterapia y charlas sobre salud.

En esta edición, la temática central será el carnaval. Las personas que participan de la colonia formarán parte de las actividades previstas en la localidad en el marco de esa celebración.

Desde el Municipio informaron que la propuesta continuará durante la temporada de verano y que se prevé su realización en los próximos años. (11-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Convocan a profesionales para integrar listas de peritos del Juzgado de Paz local

(Entrevista en LA DORREGO) “Todo lo que se hace es con el aporte del socio y pensando en más servicios”

Un repaso random por nuestro arhivo / 8 de julio de 2009: por la Gripe A, autorizaban al intendente a decretar el cierre de confiterías y boliches

Avanza la organización de la Fiesta Provincial del Olivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior