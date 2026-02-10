Avanza la organización de la Fiesta Provincial del Olivo

Olivicultores, el intendente Juan Chalde y funcionarios municipales trabajan de manera conjunta en la organización de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Olivo, que se realizará del 13 al 15 de marzo en el vivero municipal.

En ese marco, según informó el Ejecutivo, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el gobierno local y productores olivícolas de la zona, encabezada Chalde, quien fue acompañado por el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, y el director de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio. El encuentro tuvo como objetivo coordinar los distintos aspectos del evento que celebra uno de los principales productos de la región.

Durante la reunión, desarrollada en el despacho del intendente, se repasaron las actividades previstas, entre las que se destacan charlas técnicas, visitas guiadas a establecimientos olivícolas y espacios de degustación. Todas las propuestas estarán orientadas a poner en valor la calidad del aceite de oliva local y la tradición productiva que distingue al distrito.

Los productores trabajarán de manera articulada con el equipo municipal en la organización y logística.

Chalde destacó que la Fiesta del Olivo representa una oportunidad clave para potenciar el distrito y visibilizar una de sus principales distinciones: ser una de las zonas olivícolas más relevantes del país. (10-02-26).