Monte Hermoso cerró enero con una ocupación promedio de 87% y un consumo “gasolero”

Con picos de hasta el 98% de ocupación en el comienzo de este 2026, Monte Hermoso finalizó el primer mes del año con una ocupación promedio de 87%.

Estos números, se indicó desde la comuna, demuestran que el balneario volvió a posicionarse como un destino familiar clave en la región, con una alta demanda de alquileres de viviendas y complejos habitacionales.

Al respecto, el secretario de Turismo y Cultura, Franco Gentili, señaló que el promedio de ocupación fue bueno, “a pesar del momento económico actual, que repercutió sobre todo en el abanico gastronómico y de entretenimiento”.

“Fue un enero con mermas durante la semana y picos más fuertes los sábados y domingos. En este marco, se destacó la segunda quincena por sobre la primera. Además, las estadías fueron más cortas y mantuvimos un perfil federal y familiar”, aseguró.

El mes inició con un máximo de ocupación del 98% el jueves 1 de enero, mientras que el mínimo registrado se dio el martes 13, con 73%.

Además, el sector inmobiliario alcanzó a lo largo de enero un 93% de ocupación, mientras que los complejos turísticos llegaron a 95%.

“Monte Hermoso sigue posicionado claramente como un destino familiar, por lo que las casas y complejos se imponen al sector hotelero -analizó Gentili, quien también destacó que en la Oficina de Turismo se atendieron 1.126 consultas presenciales, de la cuales el 32% correspondieron a la búsqueda de alojamiento.

Sin embargo, reconoció que los buenos números de ocupación no se vieron reflejados en el consumo, una situación que ya fue advertida en otros puntos de la Costa Atlántica, donde se habla de un verano de turistas “gasoleros”. (04-02-26).