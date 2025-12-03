(Entrevista en LA DORREGO) Loan / “Este caso no es sobre un niño que desapareció, es sobre un niño al que se llevaron para algo”

En la mañana del 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña, un niño de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, desapareció sin dejar rastro. Este caso, que comenzó como la desaparición de un niño en el campo, pronto se transformó en un enigma de múltiples aristas, involucrando no solo a las autoridades locales, sino también a una red de personas que interfirieron en la investigación.

El abogado Alejandro Vecchi, quien representa a los padres de Loan, explicó a LA DORREGO cómo la investigación fue tomando giros inesperados. En sus palabras: “Este es un caso de desaparición infantil en el que no hay ninguna pista que nos dé la impresión de que Loan no está vivo. Todos los indicios indican que se lo llevaron para algo, y si se lo llevaron es para usarlo vivo.”

El caso de Loan, que involucra a más de 700 testigos, no ha tenido respuesta definitiva. El juicio está previsto para el 27 de febrero de 2026, pero, como el abogado señala, no es posible predecir con exactitud cuánto durará debido a los imprevistos que pueden surgir en cualquier juicio oral. “Los juicios orales son impredecibles”, afirmó Vecchi, quien agregó que los testimonios podrían reducirse a menos de un centenar, a medida que se depuren las pruebas innecesarias.

Durante los meses de investigación, los avances se han visto empañados por maniobras externas. Un grupo de diez personas, entre las que se encontraban falsos abogados y psicólogos, fue identificado como responsable de entorpecer las pesquisas y confundir a los testigos. “Son traficantes de mentiras”, subrayó Vecchi al referirse a estos individuos, quienes están acusados de encubrir y hacer falso testimonio para desviar el rumbo de la causa.

En relación a los imputados, Vecchi explicó que hay 17 personas involucradas, de las cuales siete están acusadas de sustracción y ocultamiento de Loan.

El abogado también destacó un aspecto crucial de la causa: “Lo que estamos haciendo con los rastrillajes es eliminar alternativas. No estamos esperando que Loan aparezca en un estado que no lo queremos. Estamos buscando que aparezca vivo.” Vecchi remarcó que, aunque las búsquedas no han dado resultados concretos hasta ahora, cada rastrillaje sirve para descartar hipótesis y continuar con la búsqueda activa del niño.

El proceso judicial sigue abierto y en constante desarrollo. En cuanto a la duración del juicio, Vecchi opinó que si no hay contratiempos, el juicio podría durar entre 60 y 90 días. Sin embargo, destacó que la imprevisibilidad de estos casos es tal que “no tenemos ni idea” de cuánto tiempo podría llevar en realidad.

El caso de Loan ha puesto en evidencia fallos institucionales y la importancia de mantener la búsqueda activa en casos de desapariciones infantiles. “Está vivo para nosotros”, afirmó Vecchi, y subrayó que la justicia argentina tiene la obligación de continuar la búsqueda de los niños desaparecidos hasta que se resuelva el caso.

