Cumplen 134 años Aparicio, San Román e Irene, las Trillizas de Oro

La Municipalidad anunció que hoy, martes 2 de diciembre, a las 10, en la Estación de San Román, se realizará el acto por el 134º Aniversario de San Román, Aparicio e Irene. Desde Protocolo de la comuna se invitó a concurrir con Banderas de Ceremonia.

Aparicio es el núcleo poblacional más importante del cuartel XV y la actividad económica se encuentra directamente relacionada con la explotación agropecuaria.

La localidad nació luego de que se construyera la estación ferroviaria y recibió su nombre por la donación de tierras efectuadas para que pasara la línea, por parte de Francisco Aparicio.

Llegó a tener quinientos pobladores, hoteles, importantes comercios y dos escuelas.

Irene se encuentra en el Cuartel XIV y dada su situación, próxima al deslinde con el partido de Tres Arroyos, comercialmente está más relacionada con esa ciudad.

La estación data de 1.891, lo mismo que la edificación perteneciente al ferrocarril, y en la intersección de la ruta 3 y el camino de acceso hay una estación de servicio.

En tanto, San Román está situado en el cuartel VI del distrito, en un lugar conocido como «Laguna San Román», a sólo seis kilómetros de la ruta nacional 3.

En la década del ’60 alcanzó a 175 habitantes, en su mayoría empleados del ferrocarril y de la sucursal de la Cooperativa Agrícola. (02-12-25).