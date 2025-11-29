La Región

Tres Arroyos: joven sufrió la amputación de una mano tras caer de una maquinaria rural

La Dorrego Send an email
Un joven de aproximadamente 20 años, oriundo de Orense, resultó herido este sábado mientras realizaba tareas rurales en un campo de la zona de Lin Calel. Según fuentes citadas por LU 24, el trabajador sufrió lesiones de extrema gravedad luego de caer de una maquinaria agrícola.

De acuerdo con los primeros informes, el joven habría sido atrapado por una sembradora, cuyos discos le provocaron severas heridas en el miembro superior, obligando a los profesionales del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos a amputarle una mano. Además, sufrió un profundo corte en la base del cráneo.

Tras recibir la atención médica inicial, el paciente fue trasladado al Hospital Pirovano, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. En las próximas horas se prevé su derivación a un centro de mayor complejidad para evaluar en detalle su estado general, especialmente la lesión craneal. (LU 24).

