Básquet: Las Dumbas son finalistas del Torneo Regional Femenino

El equipo femenino de básquet Las Dumbas logró el pase a la final del Torneo Regional tras vencer 52 a 31 al CEF 46 de Cerri en el polideportivo municipal de nuestra ciudad.

El conjunto dirigido por Fernando Rodríguez controló el partido desde el inicio y sostuvo la diferencia durante los cuatro cuartos. Con esta victoria, enfrentará en la final a Velocidad y Resistencia de Bahía Blanca, ganador de la otra semifinal.

El encuentro contó con buena concurrencia de público.

Estuvieron presentes el intendente Juan Carlos Chalde, el director de Deportes, Rubén Bilbao; el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, y el concejal Santiago Sola. También asistió Esteban “Bichi” Fuertes.

Desde la Dirección de Deportes se destacó el avance del equipo y el lugar que el básquet femenino ocupa en el calendario deportivo local. (29-11-25).