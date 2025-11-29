Política

Priscila Minnaard asumirá este martes 2 como diputada provincial

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Priscila Minnaard asumirá el próximo martes 2 de diciembre, a las 15, como diputada provincial por la Sexta Sección Electoral y Coronel Dorrego Dorrego volverá a contar con una banca en la Legislatura bonaerense después de muchos años.

La exconcejala de UCR-Juntos por el Cambio logró el escaño tras ocupar el segundo lugar en la lista de Somos en las elecciones del pasado 7 de septiembre, detrás de Andrés De Leo.

Horas después de los comicios, Priscila visitó los estudios de LA DORREGO y compartió sus sensaciones.

Entre otros conceptos, reconoció a muchos correligionarios que la ayudaron y destacó a Raúl “Ruli” Loydi como uno de sus guías, de quien aprendió mucho.

También relató cómo fue su estado de ánimo antes, durante y después de las elecciones, así como la incertidumbre a la hora del recuento de votos sobre si entraría o no.

Todo lo relató con fluidez y reconoció el apoyo de toda su familia, que es el soporte fundamental para que ella siga adelante con este servicio que es la política. (29-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Casi la mitad de los hogares perderá subsidios de luz y gas y las tarifas volverán a subir desde enero

Aprobaron la creación del Circuito Histórico Autoguiado en el distrito

El Concejo Deliberante eligió por mayoría a Santiago Arévalo como Juez de Faltas Municipal

Qué temas serán tratados este miércoles en el Concejo Deliberante

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior