Priscila Minnaard asumirá este martes 2 como diputada provincial

Priscila Minnaard asumirá el próximo martes 2 de diciembre, a las 15, como diputada provincial por la Sexta Sección Electoral y Coronel Dorrego Dorrego volverá a contar con una banca en la Legislatura bonaerense después de muchos años.

La exconcejala de UCR-Juntos por el Cambio logró el escaño tras ocupar el segundo lugar en la lista de Somos en las elecciones del pasado 7 de septiembre, detrás de Andrés De Leo.

Horas después de los comicios, Priscila visitó los estudios de LA DORREGO y compartió sus sensaciones.

Entre otros conceptos, reconoció a muchos correligionarios que la ayudaron y destacó a Raúl “Ruli” Loydi como uno de sus guías, de quien aprendió mucho.

También relató cómo fue su estado de ánimo antes, durante y después de las elecciones, así como la incertidumbre a la hora del recuento de votos sobre si entraría o no.

Todo lo relató con fluidez y reconoció el apoyo de toda su familia, que es el soporte fundamental para que ella siga adelante con este servicio que es la política. (29-11-25).