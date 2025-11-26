La ciudad

El personal de salud de Marisol se capacitó en Historia Clínica Digital

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Dirección de Salud realizó una capacitación para el uso de la Historia Clínica Digital Única destinada al personal de la Unidad Sanitaria de Marisol.

La jornada, desarrollada en el centro de salud local, estuvo encabezada por el director de Salud, Santiago Braghero, y dictada por Evangelina Benavente, jefa de enfermería, junto a Andrea Thostrup, del área administrativa del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

“El encuentro tuvo como objetivo formar al equipo de enfermería en la correcta utilización del sistema digital, una herramienta que permite centralizar toda la información clínica de cada paciente del distrito. Su implementación asegura que cualquier profesional de la Salud Pública, desde el Hospital o desde una unidad descentralizada, pueda acceder en tiempo real a los datos, estudios y atenciones recibidas, mejorando los tiempos de respuesta y la continuidad de los tratamientos”, destacó el Ejecutivo. (26-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Chalde recibió a Federico Montero

Aprueban la creación del “Parque Estación”, un nuevo espacio verde para la ciudad

El Hospital Municipal sumó la especialidad de nefrología

El intendente Juan Chalde felicitó al grupo “A puro Tango” por sus logros en una final nacional

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior