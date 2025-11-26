El personal de salud de Marisol se capacitó en Historia Clínica Digital

La Dirección de Salud realizó una capacitación para el uso de la Historia Clínica Digital Única destinada al personal de la Unidad Sanitaria de Marisol.

La jornada, desarrollada en el centro de salud local, estuvo encabezada por el director de Salud, Santiago Braghero, y dictada por Evangelina Benavente, jefa de enfermería, junto a Andrea Thostrup, del área administrativa del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

“El encuentro tuvo como objetivo formar al equipo de enfermería en la correcta utilización del sistema digital, una herramienta que permite centralizar toda la información clínica de cada paciente del distrito. Su implementación asegura que cualquier profesional de la Salud Pública, desde el Hospital o desde una unidad descentralizada, pueda acceder en tiempo real a los datos, estudios y atenciones recibidas, mejorando los tiempos de respuesta y la continuidad de los tratamientos”, destacó el Ejecutivo. (26-11-25).