Aprueban la creación del “Parque Estación”, un nuevo espacio verde para la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza destinada a transformar el área ferroviaria de la ciudad cabecera en un nuevo parque lineal, denominado “Parque Estación”, con el objetivo de revitalizar una zona estratégica y convertirla en un espacio público accesible, verde y sostenible.

La iniciativa parte del reconocimiento del valor que tienen los parques lineales como corredores urbanos que integran naturaleza, movilidad y recreación. Estos espacios, comunes en ciudades que recuperan terrenos ferroviarios en desuso, permiten generar áreas de encuentro, ciclovías, senderos, zonas de descanso y propuestas culturales, mejorando la calidad de vida de los vecinos y promoviendo la cohesión social.

Según los fundamentos de la ordenanza, la zona de la estación del ferrocarril presenta un notable potencial para ser reconvertida en un espacio verde que favorezca la movilidad peatonal y ciclista, conectando distintos barrios y actuando como un corredor ecológico. Además, la recuperación de este sector permitirá preservar la memoria histórica y el patrimonio ferroviario de la ciudad, integrándolo a un proyecto urbano moderno y sostenible.

El Artículo 1° de la norma solicita al Departamento Ejecutivo gestionar ante las autoridades competentes la creación del Parque Estación y avanzar en el diseño de un parque público lineal en los terrenos del ferrocarril.

En el Artículo 2°, el Concejo propone que los galpones ferroviarios cercanos sean destinados a actividades culturales y productivas de uso comunitario, aprovechando su estructura para nuevos proyectos sociales y creativos. Finalmente, el Artículo 3° insta al Ejecutivo a instalar sistemas de riego tanto en este parque como en otros espacios verdes, garantizando el crecimiento adecuado de las especies arbóreas. (26-11-25).