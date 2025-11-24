Bomberos no explotará más la playa de camiones y el Municipio llamará a licitación

El Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a convocar a una licitación pública para otorgar en concesión la explotación de la playa de camiones ubicada en la intersección de las calles Guillermo Aranda y Colón de nuestra ciudad.

La decisión surge luego de que la Asociación de Bomberos Voluntarios comunicara formalmente que no continuará con la prestación del servicio una vez finalizado el permiso vigente.

Mediante una nota ingresada bajo el Expediente Nº 1986/25, la entidad informó que no renovará el contrato de permiso de uso firmado el 4 de enero de 2024, cuya vigencia se extiende hasta el 4 de enero de 2026.

Cabe recordar que, a través de las ordenanzas Nº 3952/19 y 4177/21, el Municipio había cedido a los Bomberos la explotación del predio bajo la modalidad de préstamo de uso gratuito.

“Desde su puesta en funcionamiento, la playa de camiones ha brindado un servicio de estacionamiento y guarda permanente para camiones y vehículos pesados, contribuyendo significativamente al ordenamiento del tránsito en la ciudad cabecera”, destacó el Concejo.

Agregó que su operación permitió retirar el tránsito pesado de sectores urbanos no aptos para su circulación o estacionamiento, mejorando la seguridad vial para transportistas y vecinos.

En los considerandos también se aclaró que la Asociación de Bomberos Voluntarios prestó el servicio “en forma ininterrumpida, cumpliendo todos los requisitos exigidos” y aportando una solución concreta tanto al sector transportista como a la comunidad en general. No obstante, al haberse manifestado la decisión de no continuar con la explotación, resulta necesario garantizar la continuidad del servicio mediante un nuevo adjudicatario.

En el marco de las facultades conferidas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cuerpo deliberativo autorizó al Departamento Ejecutivo a llevar adelante el llamado a licitación pública.

El procedimiento se realizará de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que acompaña la ordenanza como Anexo I, mientras que el Ejecutivo establecerá oportunamente el lugar, fecha y hora de apertura de propuestas.

Además, se fijó que los interesados en adquirir el pliego deberán abonar el valor establecido por el artículo 32, inciso 8, de la Ordenanza General Impositiva vigente.