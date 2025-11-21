La ciudad

El Concejo Deliberante renovó la autorización para el foodtruck del Club Independiente

La Dorrego
El Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que renueva la autorización para que el Club Atlético Independiente utilice espacios públicos del distrito para la venta de productos gastronómicos mediante un foodtruck.

La entidad había solicitado la continuidad del permiso otorgado previamente por la Ordenanza Nº 4477/23, acompañando la presentación con el nuevo certificado de habilitación emitido por la Dirección de Inspección y Seguridad municipal, con fecha 30 de octubre de 2025.

La normativa establece que la autorización estará vigente durante el período fijado en dicho certificado y que su ejercicio deberá cumplir estrictamente con toda la reglamentación nacional, provincial y municipal correspondiente a la actividad comercial. Asimismo, determina que el permiso es personal, intransferible, de carácter precario y revocable, sin otorgar derechos de exclusividad.

El Club será responsable absoluto de la higiene del lugar asignado, así como de la seguridad y el comportamiento del público que genere la actividad. También deberá responder por cualquier daño material o personal que pudiera producirse y preservar el cuidado del ambiente y los espacios públicos utilizados.

La ordenanza encuadra además el permiso dentro de las disposiciones impositivas y fiscales vigentes y establece que, de corresponder, deberán abonarse los aranceles previstos por SADAIC. En caso de incumplimiento, el permisionario será pasible de las sanciones fijadas por la normativa municipal. (21-11-25).

La Dorrego Send an email
La Dorrego

