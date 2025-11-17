Pasaron para el 14 de diciembre el Triatlón Monte Hermoso

La Secretaría de Deportes de Monte Hermoso confirmó que, «debido a las condiciones climáticas adversas previstas para este fin de semana y priorizando la seguridad de todos los participantes», se tomó la decisión de reprogramar el Triatlón que estaba previsto para llevarse a cabo este domingo.

El convocante evento, del que participan año tras año deportista de toda la región, fue reprogramado para el domingo 14 de diciembre, con hora de inicio a las 9.

Este año la jornada se enmarca en la celebración de los 40 años transcurridos desde la primera edición, desarrollada allá por en enero de 1985.

Actualmente, El circuito contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, en formato sprint, dentro de un recorrido que combina playa, asfalto y paisaje costero. (17-11-25).