Deportes

SUPA y Monte jugarán la final de la liguilla

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
FOTO BOLA 8

SUPA y Atlético Monte Hermoso se clasificaron para jugar las finales de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En la vuelta de semifinales, SUPA superó 2-0 a Ferroviario en El Perdido. Juan Cortez y Yago Sabanés, ambos en el segundo tiempo, convirtieron para el bahiense.

En Monte Hermoso, Atlético venció a Suteryh 3-0 en el clásico del balneario. Todos los goles fueron en el primer tiempo. Abrió la cuenta Nicolas Lozano, a los 13 minutos. A los 38, Joaquín Auday anotó el segundo, y Matías Lencinas, a los 46, le dio cifras definitivas al marcador. (16-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Godoy Cruz no pudo ganarle a Riestra y descendió a la B tras 17 temporadas seguidas en Primera división

(Entrevista en LA DORREGO) Franco Ortiz: “San Martín siempre juega así y por eso están como están”

(Con audio) Gabriel Liébana, capitán de Suteryh: “Este plantel se mentalizó en llegar lo más lejos posible”

Se definen este domingo las “semis” de la liguilla

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior