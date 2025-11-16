SUPA y Monte jugarán la final de la liguilla

SUPA y Atlético Monte Hermoso se clasificaron para jugar las finales de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En la vuelta de semifinales, SUPA superó 2-0 a Ferroviario en El Perdido. Juan Cortez y Yago Sabanés, ambos en el segundo tiempo, convirtieron para el bahiense.

En Monte Hermoso, Atlético venció a Suteryh 3-0 en el clásico del balneario. Todos los goles fueron en el primer tiempo. Abrió la cuenta Nicolas Lozano, a los 13 minutos. A los 38, Joaquín Auday anotó el segundo, y Matías Lencinas, a los 46, le dio cifras definitivas al marcador. (16-11-25).