Exitosa jornada de fototurismo en el distrito

El Área de Turismo municipal organizó ayer domingo 16 una jornada de fototurismo que reunió a fotógrafos amateurs para recorrer diferentes puntos de interés del distrito.

Según se explicó desde esa área, la actividad resultó muy gratificante para los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de capturar con sus cámaras la belleza natural e histórica de los atractivos turísticos visitados.

“La jornada incluyó la visita al Paraje Puente Viejo (Ex Usina Hidroeléctrica) en Oriente, el Estuario del Río Quequén Salado y El Vimar, culminando la actividad en la playa del Balneario Marisol, capturando el paisaje costero”, destacó. (17-11-25).