Participación

La Comisión Directiva, el personal y los asociados del Club Atlético Independiente queremos acompañar a los señores Guillermo García y Agustín García Hollender, y a demás familiares, en este momento de dolor por el fallecimiento de su esposa y madre, respectivamente, la señora Karina Luz Hollender.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por toda la labor y dedicación que Karina brindó a nuestro club, siendo exintegrante de la Comisión Directiva y un pilar fundamental en las disciplinas de tenis y hockey de nuestra institución. (17-11-25).

La Dorrego

