48 parejas locales y de la región le dieron vida al torneo de tejo en el vivero

Este sábado 15, el vivero parque municipal albergó un torneo de tejo con parejas de toda la región.

El certamen, organizado en las modalidades damas libres, caballeros libres y caballeros +59, contó con la participación de 48 parejas, representantes de Monte Hermoso, Bahía Blanca, Médanos, Hilario Ascasubi, Viedma, Carmen de Patagones, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Tornquist y Coronel Dorrego.

En total, se disputaron 106 partidos.

Estos fueron los  resultados:

Damas Libres
1° Marisa Ciccola – Marcela Villar (Bahía Blanca)
2° Vanesa Sotto – Bety Cisternas (Tornquist)
3° Silvia Gonzalez – Marisa Chaparro (Coronel Dorrego / Viedma)
4° Yvonne Laurlund – Viviana Castro (Coronel Dorrego / Monte Hermoso)

Caballeros Libres
1° Jorge Cejas – Alejandro Cayuelo (Viedma / Patagones)
2° Raúl Posado – Marcelo Miranda (Bahía Blanca)
3° Andrés Polanco – Luis Alvarez (Viedma)
4° Jorge Ciccola – Matías Ciccola (Bahía Blanca)

Caballeros +59
1° Pablo Carbajal – Gustavo Recio (Bahía Blanca)
2° Oscar Duval – Ricardo Miró (Coronel Dorrego)
3° Gustavo San Martín – Juan Vega (Hilario Ascasubi)
4° Alejandro Alonzi – Oscar Lima (Bahía Blanca) (17-11-25).

