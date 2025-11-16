Tenés que ser payador, el libro de Fabián Barda sobre Acosta García, será presentado este miércoles 19 en el Centro Cultural Malvinas de La Plata

El próximo miércoles 19 de noviembre en el Centro Cultural Malvinas de La Plata será presentado la biografía sobre el payador dorreguero, Luis Acosta García, cuyo autor es el profesor Fabián Enzo Barda.

En el marco de la Semana de la Tradición, organizada por la Comisión Permanente de la Tradición de la ciudad de La Plata.

Desde hace más de cuatro décadas, esta comisión tiene bajo su responsabilidad la organización de diferentes actividades con el objetivo de resaltar los valores de la argentinidad. Son más de diez jornadas con una programación que el incluye el canto, la danza, artesanías, artes plásticas y literatura relacionada con la temática tradicionalista.

Fue, precisamente, en la ciudad de La Plata donde se originó la idea de tener, primero en la provincia de Buenos Aires, luego en todo el país, un día que exalte los valores de la tradición gaucha. En 1938, la agrupación “Bases”, entidad que tenía bajo su custodia la casa que perteneciera al poeta Almafuerte, hoy Museo Almafuerte de la capital provincial, inició ante el Senado provincial las gestiones para la declaración del día de la tradición.

El 10 de noviembre recuerda el día del natalicio de José Hernández, autor del poema épico nacional “Martín Fierro”.

Los festejos en la “ciudad de las diagonales” comenzaron el día 10 y seguirá este lunes 17, con actividades como muestras de soguería, presentación de cantores de música bonaerense y de la Academia del Folklore de la provincia de Buenos Aires.

La presentación del libro “Tenés que ser payador” se desarrollará el miércoles 19, a las 19:00, en coincidencia con el 143 aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata, en el emblemático Centro Cultural Islas Malvinas, con la participación de Analía Flores y Guillermo Millán, en canto y guitarra; danzas tradicionales, la participación del escritor costumbrista Carlos Raúl Risso y la conducción de Marcelo Fillol. (16-11-25).