(Entrevista en LA DORREGO) Venta de bono contribución: Dorreguenses Unidos necesita el apoyo de la comunidad para adquirir una casa de acogida

La presidenta de Dorreguenses Unidos, Andrea Candelma, junto a la tesorera Natasha Ziegemann Lema, hablaron con LA DORREGO sobre la importante labor de la ONG y sobre los avances de la campaña para la compra de una casa de acogida.

A su vez, informaron que aún están disponibles números del bono contribución que se sorteará este sábado. La recaudación de este sorteo tiene como objetivo sumar los fondos necesarios para adquirir una vivienda propia, destinada a asistir a personas que por diversas circunstancias necesiten un lugar seguro donde resguardarse.

El ganador del sorteo recibirá una obra de Juan Carlos Pallarols titulada Rosa por la Paz.

El compromiso y la solidaridad de Dorreguenses Unidos es una labor que necesita el apoyo constante de la comunidad. Según las declaraciones de nuestras entrevistadas, la solidaridad de los dorreguenses sigue siendo un pilar fundamental, y confían en que la comunidad continuará apoyándolas para que puedan seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

Para aquellos que deseen colaborar, pueden comunicarse al teléfono 2921493861.

16-11-25

