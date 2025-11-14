Piden penas de hasta 8 años de cárcel para acusados de trata en Bahía Blanca y Monte Hermoso

La fiscalía pidió penas de entre ocho y dos años de prisión para cuatro imputados de explotar sexualmente a al menos tres mujeres en inmuebles de Bahía Blanca y en un hospedaje de Monte Hermoso.

Durante su alegato de cierre en el debate oral que dirigió el Tribunal Federal de Juicio bahiense, el fiscal Agustín Carestía solicitó ocho años de cárcel para Karina Alejandra Carrasco y cuatro años para su hermano, Santiago Haroldo.

El acusador propuso el mismo monto de pena para Sebastián José Andreatta y dos años de prisión en suspenso respecto de Marta Sanso.

El Ministerio Público Fiscal imputó a Karina Carrasco como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que al resto de los acusados le asignó el rol de partícipes secundarios.

En el juicio también actuó el auxiliar fiscal Justo Sebastián.

Por su parte, los defensores de los procesados solicitaron al cuerpo de enjuiciamiento (exTribunal Oral en lo Criminal Federal) la absolución de sus patrocinados, quienes llegaron al juicio en libertad.

El próximo viernes 28 se dará a conocer el fallo de los jueces Ernesto Sebastián (tribunal local), Marcos Aguerrido (La Pampa) y José Fabián Asís (Córdoba). (La Nueva.) (14-11-25).