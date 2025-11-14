La Región

Piden penas de hasta 8 años de cárcel para acusados de trata en Bahía Blanca y Monte Hermoso

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La fiscalía pidió penas de entre ocho y dos años de prisión para cuatro imputados de explotar sexualmente a al menos tres mujeres en inmuebles de Bahía Blanca y en un hospedaje de Monte Hermoso.

Durante su alegato de cierre en el debate oral que dirigió el Tribunal Federal de Juicio bahiense, el fiscal Agustín Carestía solicitó ocho años de cárcel para Karina Alejandra Carrasco y cuatro años para su hermano, Santiago Haroldo.

El acusador propuso el mismo monto de pena para Sebastián José Andreatta y dos años de prisión en suspenso respecto de Marta Sanso.

El Ministerio Público Fiscal imputó a Karina Carrasco como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que al resto de los acusados le asignó el rol de partícipes secundarios.

En el juicio también actuó el auxiliar fiscal Justo Sebastián.

Por su parte, los defensores de los procesados solicitaron al cuerpo de enjuiciamiento (exTribunal Oral en lo Criminal Federal) la absolución de sus patrocinados, quienes llegaron al juicio en libertad.

El próximo viernes 28 se dará a conocer el fallo de los jueces Ernesto Sebastián (tribunal local), Marcos Aguerrido (La Pampa) y José Fabián Asís (Córdoba). (La Nueva.) (14-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Monte Hermoso prohibió la instalación de gazebos en la zona exclusiva de baño

El Concejo Deliberante de Monte Hermoso pide medidas ante los crecientes hechos delictivos

Hernán Arranz: “Si hay algo que cuidar en Monte Hermoso es la seguridad, porque es el bien más preciado que tenemos”

Todo preparado para la primera edición del Monte Cannabis Salud

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior