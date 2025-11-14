Capacitan a agentes municipales de nuestra ciudad en justicia de Faltas y contravenciones

Hoy viernes continuó el curso de actualización en justicia de Faltas y contravenciones dirigido al personal del juzgado de Faltas y la dirección de Asuntos Legales del municipio de Coronel Dorrego, como también a los agentes de las áreas de Tránsito, Bromatología y Fiscalización dorreguenses.

La actividad presencial y virtual es de carácter práctico con análisis de casos cotidianos para facilitar el accionar en los sectores involucrados y realizar un correcto procedimiento.

La capacitación permite además conocer los precedentes judiciales que enmarcan los actos de los funcionarios y agentes municipales.

El curso se dividió en dos clases de un par de horas cada una y está a cargo del magíster Adrián Carbayo, abogado bahiense especialista en Derecho Administrativo.

El segundo encuentro estaba previsto entre las 15.30 y las 17.30 de hoy, en la Municipalidad de Dorrego.

Temario

El temario de la unidad 1 incluye el análisis del decreto ley 8751/77; justicia de Faltas; alzada; órgano competente de alzada (fuero contencioso administrativo o penal); procedimiento; inicio; características; prescripción y la secuela del juicio.

También se abordan cuestiones vinculadas con actas de infracción; naturaleza jurídica; requisitos; comparencia del imputado; medidas cautelares; sanciones principales y accesorias; sentencia en rebeldías; la vía recursiva; facultades de allanamiento (artículos 24 de la Constitución Provincial y 108, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades); alcances; límites y jurisprudencia.

La unidad 2 comprende conceptos sobre las leyes nacional y provincial de tránsito (24.449 y 13.927) y el decreto provincial 532/09; facultades de los municipios como autoridades de comprobación en rutas nacionales; competencia de los órganos de juzgamiento; procedimiento: principios procesales; domicilio del infractor; notificaciones; alcoholemia y sanción de inhabilitación; negativa a someterse al control de alcoholemia; la rehabilitación y jurisprudencia. (La Nueva.). (14-11-25).