Hay alerta amarillo por tormentas para este martes en nuestra región

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, para Coronel Dorrego y una amplia región, regirá este martes la alerta amarilla, en una jornada donde la lluvia tendrá mayor presencia por la mañana.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, se centran en Bahía Blanca y los distritos aledaños, entre ellos Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tonrquist, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Carhué, Villarino y Carmen de Patagones (ver mapa), entre otros.

Las tormentas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos e intensas ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h, acompañados de actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, se espera que la lluvia sea un poco más intensa que en la zona costera, mientras que las temperaturas serán muy similares a las de Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20.

Sobre el resto de las áreas, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. (09-11-25).