El Concejo solicita mejoras en el acceso a la cabina de bromatología

El Concejo Deliberante pidió al Departamento Ejecutivo Municipal que mejore las condiciones de acceso y señalización de la cabina de Bromatología ubicada en el acceso Illia de la ciudad cabecera.

En los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que el actual emplazamiento del puesto obliga a los camiones a cruzarse de carril para poder ingresar, lo que genera situaciones de riesgo. Además, advirtieron que tanto sobre la Ruta Nacional Nº 3 como sobre la Ruta Provincial Nº 78 no existen carteles que indiquen la ubicación del acceso a la cabina, ni señalización que establezca límites de velocidad en la zona.

Ante esta situación, el Concejo consideró necesario implementar medidas que mejoren la seguridad vial y brinden mayor orientación a los transportistas que deben realizar los controles bromatológicos.

La resolución solicita al Departamento Ejecutivo analizar la posibilidad de acondicionar el acceso a la cabina, incorporando las medidas de seguridad pertinentes y, preferentemente, colocando señalética vial refractaria.

También instó al gobierno municipal a poner a disposición de los transportistas un croquis que indique las vías de ingreso y egreso a la cabina, con el fin de facilitar la circulación.

Finalmente, pidió que el Municipio gestione ante las Direcciones Provincial y Nacional de Vialidad la colocación de carteles indicadores sobre la ubicación de la cabina de Bromatología, en los principales accesos y rutas cercanas. (09-11-25).

