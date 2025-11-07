La ciudad

Juan Chalde: “Dorrego está de fiesta, y mantiene la esencia para la que fue creada”

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El intendente Juan Chalde destacó el valor simbólico y cultural de la Fiesta de las Llanuras.

“Dorrego está de fiesta, y es una fiesta que mantiene la esencia para la que fue creada: defender, mantener y transmitir los valores del folclore, la danza, la música, las pilchas y las costumbres de nuestros paisanos”, expresó el jefe comunal en su discurso inaugural.

Recordó los orígenes de la Peña Nativista de Coronel Dorrego, fundada en julio de 1955 por un grupo de vecinos encabezado por Pedro Iribarne, Elías Melan y Enzo Fabriciano Barda, entre otros. “Este año la institución ha celebrado 70 años de vida y ha realizado 66 ediciones de la fiesta. Qué gran logro para toda una vida de la institución”, subrayó.

También elogió la decisión de la Peña de homenajear a Suma Paz, destacada figura del folclore argentino, y agradeció la presencia de su hija Zulma, invitada especial de la velada inaugural. Recordó con emoción una de las inauguraciones en la Casa de la Cultura en la que Suma fue protagonista: “Hubo un silencio total, un momento de profunda emoción y respeto que quedó eternamente en el recuerdo”, evocó.

Asimismo, el intendente resaltó el trabajo de Rodrigo Terrón y su equipo por rescatar una obra considerada olvidada de la intérprete surera, que fue parte de la apertura.

También destacó la conducción de la Peña Nativista, encabezada por Daniel Antonio Civardi, “un hombre que ha sabido conducir con claridad y convicción, manteniendo viva la esencia de la fiesta pese a los tiempos de modernidad”. (07-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Más de 50 puestos de artesanos y emprendedores en la plaza: “La convocatoria superó las expectativas”, destacó María José Roa

Viernes de destrezas criollas, Paisana Flor y Los de Maza en la Fiesta de las Llanuras 2025

El municipio dorreguense se suma a la campaña provincial de descacharrado contra el dengue, zika y chikungunya

(Entrevista en LA DORREGO) Carlos Castiñeira presenta este viernes su Catálogo Digital de orfebrería

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior