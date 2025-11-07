Juan Chalde: “Dorrego está de fiesta, y mantiene la esencia para la que fue creada”

El intendente Juan Chalde destacó el valor simbólico y cultural de la Fiesta de las Llanuras.

“Dorrego está de fiesta, y es una fiesta que mantiene la esencia para la que fue creada: defender, mantener y transmitir los valores del folclore, la danza, la música, las pilchas y las costumbres de nuestros paisanos”, expresó el jefe comunal en su discurso inaugural.

Recordó los orígenes de la Peña Nativista de Coronel Dorrego, fundada en julio de 1955 por un grupo de vecinos encabezado por Pedro Iribarne, Elías Melan y Enzo Fabriciano Barda, entre otros. “Este año la institución ha celebrado 70 años de vida y ha realizado 66 ediciones de la fiesta. Qué gran logro para toda una vida de la institución”, subrayó.

También elogió la decisión de la Peña de homenajear a Suma Paz, destacada figura del folclore argentino, y agradeció la presencia de su hija Zulma, invitada especial de la velada inaugural. Recordó con emoción una de las inauguraciones en la Casa de la Cultura en la que Suma fue protagonista: “Hubo un silencio total, un momento de profunda emoción y respeto que quedó eternamente en el recuerdo”, evocó.

Asimismo, el intendente resaltó el trabajo de Rodrigo Terrón y su equipo por rescatar una obra considerada olvidada de la intérprete surera, que fue parte de la apertura.

También destacó la conducción de la Peña Nativista, encabezada por Daniel Antonio Civardi, “un hombre que ha sabido conducir con claridad y convicción, manteniendo viva la esencia de la fiesta pese a los tiempos de modernidad”. (07-11-25).